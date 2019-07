கூரைய பிச்சிட்டு கொட்டும்னு தெரியும், இது என்னடா லாரியில இருந்து? வைரல் வீடியோ

அமெரிக்காவில் லாரியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட பணம் சிதறி மக்கள் அதை அளிச்சென்று தற்போது போலீஸார் அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கும்படி கேட்டுள்ளனர்.

ஆம், ஆஷ்ஃபோர்ட் டன்வுட்டி நெடுஞ்சாலையில் பணம் ஏற்றிச் சென்ற லாரியின் கதவு திடீரென திறந்ததால் ஒரு லட்சத்து 75 ஆயிரம் டாலர் நோட்டுக்கள் சிதறின. இதை கண்ட வாகன ஓட்டிகள் தங்களது வாகனங்களை சாலையோரம் நிறுத்தி, சிதறிய பணத்தை எடுத்துச் சென்றனர்.



ஆனால் இப்போது போலீஸார் பணம் சாலையில் கிடந்தால் எடுக்கதான் தோணும் ஆனாலும் இது திருட்டுக்கு சமம் என்பதால் நேர்மையோடு எடுத்த பணத்தௌ திருப்பித் தருங்கள். எங்களிம் எடுக்கப்பட்ட பணத்தின் சீரியல் எண்கள் உள்ளது எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

BREAKING NEWS in Atlanta : An Armored truck’s doors opened on 285 EB/Ashford Dunwoody. Money spilled all over the highway. Passengers are out picking up hundreds of 1 dollar bills flying all over the highway.



First world problems. Must be nice. pic.twitter.com/Ytk0UgWTcf