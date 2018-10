சூர்யாவின் அடுத்த படத்தை 36 நாட்களில் முடித்த இயக்குனர்

நடிகர் சூர்யா தற்போது செல்வராகவன் இயக்கத்தில் 'என்.ஜி.கே' என்ற படத்திலும் கே.வி.ஆனந்த் இயக்கத்தில் இன்னும் டைட்டில் வைக்கப்படாத ஒரு படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.



இந்த நிலையில் சூர்யாவின் தயாரிப்பில் கடந்த மாதம் தொடங்கப்பட்ட 'உறியடி 2' என்ற திரைப்படம் வெறும் 36 நாட்களில் ஒரே ஷெட்யூலில் முடிந்துவிட்டது. இன்று இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு விழாவை படக்குழுவினர் கேக்வெட்டி, செல்பி எடுத்து கொண்டாடினர்.



சூர்யாவின் 2டி எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை முதல் பாகத்தை இயக்கிய விஜய்குமார் இயக்கி ஹீரோவாக நடித்துள்ளார். இவருடன் விஸ்மயா, சுதாகர், சங்கர் தாஸ், அப்பாஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். '96' புகழ் கோவிந்த் வசந்தா இசையில் உருவாகி வரும் இந்த படம் இவ்வருட இறுதியில் வெளியாகும் என தெரிகிறது.

The #Uriyadi2 team has finished the entire film in lightening speed and has wrapped up the shoot in a single schedule of just 36 days #Uriyadi2WrapUp@Vijay_B_Kumar @Suriya_offl @rajsekarpandian @govind_vasantha @sf2_official @sonymusicsouth @proyuvraaj pic.twitter.com/1UghzcdDqB