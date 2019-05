பாகுபலி' நாயகனின் அடுத்த படம் ரிலீஸ் தேதி இதுதான்!

இந்த படம் வரும் சுதந்திர தின விருந்தாக ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என மூன்று மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் வெளியாகும் என இந்த படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் UV கிரியேஷன்ஸ் அறிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து பிரபாஸ் ரசிகர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

சுஜித் இயக்கத்தில் உருவான இந்த படத்தில் பிரபாசுக்கு ஜோடியாக ஷராதா கபூர் நடித்துள்ளார். பிரபல பாலிவுட் நடிகையான இவர் நடிக்கும் முதல் தென்னிந்திய படம் இதுதான். இந்த படத்தின் வில்லனாக அருண்விஜய் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆர்.மதி ஒளிப்பதிவில் ஷங்கர் இஷான் லாய் இசையில் உருவான இந்த படம் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

This Independence day, Say #Saaho with us ✊