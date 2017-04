சுய இன்ப சேட்டை செய்யும் மோகன்லால்: நடிகர் கமால் விளாசல்!

நடிகர் மோகன் லால் 1000 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் மகாபாரத கதையில் பீமராக நடிக்க உள்ளார். இந்நிலையில் அவரை பாலிவுட் நடிகரும், விமர்சகருமான கமால் ஆர் கான் டுவிட்டரில் வம்பிழுத்துள்ளார்.

Instead of abusing me you dumb fans of @Mohanlal should explain, what he was doing with his hand in a public function. He is shameless. pic.twitter.com/Bg4epAKYUs