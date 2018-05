ஆர்.ஜே.பாலாஜியின் அடுத்த கட்ட பயணம் நாளை ஆரம்பம்

கடந்த சில நாட்களாகவே ஆர்.ஜே.பாலாஜி அரசியலில் குதிக்கவுள்ளார் என்றும், புதிய அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கவுள்ளார் என்றும், அல்லது மதிமுகவில் இணையபோவதாகவும் வதந்திகள் பரவி வருகிறது.

டுவிட்டரில் ஆர்.ஜே பாலாஜி ஆக்டிவ்வாக இருப்பவர் என்றாலும் இந்த வதந்திகளுக்கு அவர் எந்தவித பதிலையும் அளிக்கவில்லை. இந்த நிலையில் அவருடைய அடுத்த படத்திற்கான விளம்பரம் தான் இந்த அரசியல் அறிவிப்புகள் என்று அவரது தரப்பினர் மட்டும் கருத்து கூறினர்.

Tomorrow at 7pm. During match, cricketers will launch my next move on Starsports. pic.twitter.com/Mf59Wg2bZx