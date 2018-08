'தெறி', 'கபாலி' தயாரிப்பாளரின் அடுத்த படத்திற்கு 'யூ' சான்றிதழ்

இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ள இந்த படத்திற்கு தணிக்கை அதிகாரிகள் 'யூ' சான்றிதழ் அளித்துள்ளனர். இந்த படம் மட்டுமின்றி ராதாமோகன் இயக்கிய அனைத்து படங்களும் 'யூ' சான்றிதழ்தான் பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் இந்த படம் 134 நிமிடங்கள் ஓடும் படம் என்றும், இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் கலைப்புலி எஸ்.தாணு தனது டுவிட்டரில் அறிவித்துள்ளார்

Releasing very soon! #60VayaduMaaniram, A clean “U” censored movie with a runtime of 134 minutes. pic.twitter.com/gZHdzWLbEm