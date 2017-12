பாவி தினகரனுக்கு ஏன் ஆதரவு?: சுப்பிரமணியன் சுவாமி டுவீட்!

இந்நிலையில் டிடிவி தினகரன் வெற்றிபெற்றதையடுத்து சுப்பிரமணியன் சுவாமி, தான் ஏன் டிடிவி தினகரனை ஆதரிக்கிறேன் என்பதற்கான காரணத்தை தனது டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார்.

Many voters of RK Nagar asked me why I preferred “sinner” TTV over others. I said: Read why Lord Rama preferred over Bali.