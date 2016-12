சசிகலாவின் உண்மை முகம்: தோலுறித்துக்காட்டும் வீடியோ!

தமிழக முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா மரணமடைந்ததை அடுத்து அவரது இடைத்தை நிரப்ப அவரது தோழி சசிகலா முயன்று வருகிறார். பொதுச்செயலாளராகவும், தமிழக முதல்வராகவும் சசிகலா வர வேண்டும் என சிலர் கூறி வருகின்றனர்.







ஆனால் சசிகலா அதிமுக பொதுச்செயலாளர் மற்றும் முதலமைச்சர் ஆவதை பலரும் விரும்பவில்லை என கூறப்படுகிறது. அதிமுகவில் கூட சசிகலாவுக்கு முழுமையான ஆதரவு இல்லை. சமூக வலைதளங்களில் சசிகலாவுக்கு எதிராகவே மக்களும் அதிமுகவினரும் கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

சசிகலாவுக்கு ஆதரவு கருத்துக்கூறி வருபவர்கள் தங்கள் பதவியை தக்கவைத்துக்கொள்ள தான் அப்படி செயல்படுகிறார்கள். அவரிடம் பண பலம் இருப்பதால் தான் அதிமுகவை தனது கட்டுப்பாடில் வைத்திருக்க முயற்சிக்கிறார் என அதிமுகவினரே பேச ஆரம்பித்துள்ளனர்.







நன்றி: விகடன்

இந்நிலையில் சசிகலா செய்த முறைகேடுகள், மிரட்டி சொத்துக்கள் சேர்த்தது, பினாமிகள் பெயரில் நிறுவனங்கள் வாங்கியது உள்ளிட்ட பல விவரங்களை Who is the of tamilnadu என்ற பெயரில் ஆய்வுப்படம் ஒன்றை அறப்போர் இயக்கம் என்ற அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.