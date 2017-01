பொறுக்கிகள் யார்? விவரிக்கும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி!

தொடர்ந்து தமிழர்களை பொறுக்கிகள் என கூறும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தற்போது பொறுக்கிகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என டுவிட்டரில் விளக்கியுள்ளார். அதாவது பொறுக்கிகள் அரைகுறை அல்லது முழுமையாக படிப்பறிவில்லாதவர்கள் இதில் ஆண், பெண் இருவரும் அடக்கம். மோசமான வார்த்தைகளால் பேசுவார்கள் அல்லது டுவீட் செய்வார்கள். வன்முறையாக மிரட்டுவார்கள் பின்னர் ஓடிவிடுவார்கள் என கூறியுள்ளார்.

To recognise a porki: He/she must be 1.semi or fully illiterate 2.speak or tweet in vulgar language 3.Cannot argue 4.Threaten violence& run