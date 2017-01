மோசமாக ஆபாசமாக பேசும் ‘பொறுக்கி’: வரம்பு மீறி பேசும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி!

அதில், பொறுக்கிகள் அரைகுறை அல்லது முழுமையாக படிப்பறிவில்லாதவர்கள் இதில் ஆண், பெண் இருவரும் அடக்கம். மோசமான வார்த்தைகளால் பேசுவார்கள் அல்லது டுவீட் செய்வார்கள். வன்முறையாக மிரட்டுவார்கள் பின்னர் ஓடிவிடுவார்கள் என கூறியிருந்தார்.

One of the ways to recognise a porki is if his or her language is vulgar hard porn, threatens violence but runs away on retaliation