கவுண்ட் யுவர் டேஸ் சசிகலா: டுவிட்டரில் கதறவிடும் ஜடேஜா!

இதனையடுத்து கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்த்ர ஜடேஜா முதல்வர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரத்தில் சசிகலாவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் அவர். ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து விசாரிக்கப்படும் என ஓபிஎஸ் கூறியதை வரவேற்றுள்ளார் ஜடேஜா.

#OPannerselvam Will Be Sacked From #ADMK : #Sasikala



Count Your Days #SasikalaNatarajan,You'll Be Sacked By Ppl Of TN.#IsupportOPS #AIADMK pic.twitter.com/Vvsd4cUjA5