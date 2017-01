பீட்டாவை வெளுத்து வாங்கிய ஜெயம் ரவி: டுவிட்டரில் வீடியோ வெளியீடு!

இந்நிலையில் நடிகர் ஜெயம் ரவி இளைஞர்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக நடத்தி வரும் போரட்டங்கள் பாராட்டுக்குறியது என டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது, தற்போது தலக்கோணம் காட்டு பகுதியில் படப்பிடிப்பில் உள்ளேன், சென்னை வந்தவுடன் நானும் கலந்துகொள்ள ஆவலாக இருக்கிறேன் என்றார்.

Shootin in Talakona forest near Andhra border.My prayers & thoughts r with all my bros & sis. A few words from my heart.#SupportJallikattu pic.twitter.com/C0VxIKBGw5