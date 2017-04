கட்டிங், ஒட்டிங் செய்து தினகரனுக்கு ஓட்டு கேட்கும் ஜெ. : இது தான் அந்த வீடியோவா!

இந்நிலையில் இந்த வீடியோவை எப்படியோ தேடி கண்டுபிடித்த தினகரனின் ஐடி விங் அதில் சில எடிட்டிங் வேலைகளை செய்து வெளியிட்டது. அதாவது டிடிவி தினகரன் தொப்பி சின்னத்தில் ஆர்கே நகர் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார். அதே போல கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கட்சி கேரளாவில் தொப்பி சின்னத்தில் போட்டியிட்டது, இதற்கு ஜெயலலிதா பிரச்சாரமும் செய்தார்.

Hon.Amma's campaign for our beloved Dy.Gen.Secretary & victorious candidate @TTVDhinakaran #ThinkTrustVote #Amma4TTV pic.twitter.com/8NEUOTFiz2