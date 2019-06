சுத்தியலால் அடித்தும் உடையாத முட்டை: வைரலாகும் வீடியோ!!

சியாச்சின் இமயமலையின் காரகோரம் மலைத்தொடரின் கிழக்குப்பகுதியில் உள்ளது. இந்த பகுதியில் ராணுவ வீரர்கள் எதிரியுடன் போராடுவதை விட அங்கு நிலவும் குளிரோடு போராடுவதே மிக கடினமான ஒன்றாக உள்ளது.



அடுத்து முட்டைகளை எடுத்து ஒன்ரோடு ஒன்று மோதுகின்றனர், மேஜை மீது தூக்கி அடிக்கின்றனர், சுத்தியல் கொண்டு அடிக்கின்றனர் ஆனால் அந்த முட்டை உடையவே இல்லை. இதை தவித்து தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி, உருளை கிழங்கு ஆகியவையும் இப்படிதான் உள்ளது.



இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இதோ அந்த வீடியோ...

Life of Indian at the Glacier where the temperature ranges from -40 to -70 degrees normally. Not just the juice tetra-packs but even eggs and potatoes are completely frozen here. That is why it’s important to support the Indian Army Jawans. Share if you care. pic.twitter.com/HxASJmSBRm