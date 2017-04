காதலர்களை நிர்வாணமாக்கி வீடியோ எடுத்த பொதுமக்கள்: அதிர்ச்சி வீடியோ!!

ராஜஸ்தான் மாநிலம் பன்ஸ்வாரா அருகே உள்ள ஷம்புபூரா கிராமத்தைச் சேர்ந்த காதல் ஜோடி வீட்டில் எதிர்ப்பு தெரிவித்த காரணத்தினால் ஊரை விட்டே ஓடிவிட்டனர். இவர்கள் இருவரும் உறவினர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



இந்நிலையில் அவர்கள் குறித்து காவல்துறையிடம் ஏதும் புகார் அளிக்காமல், உறவினர்கள் காதல் ஜோடியை தேடி அலைந்துள்ளனர்.



இதற்கிடையில் அவர்கள் குஜராத்தில் இருந்தது தெரியவந்தது. இருவரை நிர்வாணமாக்கிய ஊர்மக்கள், சரமாரியாக அடித்து உதைத்துள்ளனர்.



இதை சிலர் வீடியோவும் எடுத்துள்ளனர். இது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இது தொடர்பாக 4 பேரைக் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

#WATCH Couple thrashed¶ded in a village, in Rajasthan's Banswara. Case registered against 5 ppl, 4 ppl detained by police. pic.twitter.com/mJz9GcEj7z