தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தான் இருக்கிறது: தேசிய ஊடகங்களை சாடிய கிரிக்கெட் வீரர் ஜடேஜா!

ஜல்லிகட்டு நடத்துவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளதால், அலங்காநல்லூரில் நேற்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்துவதற்கு போலீஸார் தடை விதித்தனர். இதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்றாக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் நேற்று காலை 9 மணி முதல் இன்று காலை வரை சுமார் 21 மணி நேரமாக இளைஞர்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தினர்.

Dear National Media,



FYI, Tamil Nadu Is Still Part Of India. If You Have Any Shame Left, Shed Some Light On #Alanganallur. #Jallikattu pic.twitter.com/MqrMMc2uh3