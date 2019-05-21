ராமநாதபுரம் மக்களவைத் தேர்தல் 2019 நேரலை | Ramanathapuram Lok Sabha Election 2019 Live Result

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முக்கிய வேட்பாளர்கள்: நயினார் நாகேந்திரன்(பாஜக)- நவாஸ் கனி (இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்)
தமிழகத்தில் உள்ள முக்கியமான தொகுதி ராமநாதபுரம் ஆகும். இத்தொகுதியில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கூட்டணி சார்பில் நயினார் நாகேந்திரன் (பாரதிய ஜனதா கட்சி), திராவிட முன்னேற்ற கழகம்
கூட்டணி சார்பில் நவாஸ் கனி
(இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்)போட்டிடுவதால் பலத்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த லோக்சபா தேர்தலில் 69 சதவீத மக்கள் வாக்களித்தனர். ராமநாதபுரம் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை1552761. இதில் ஆண்கள்
773036, ஆகும். இதில் பெண்கள்
779643
ஆகும். கடந்த 2014 லோக்சபா தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அன்வர் ராஜ்ஹா.எ தற்போது எம்பியாக உள்ளார். தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் முகமது ஜலீல் எஸ் என்பவரை 18,98,025 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
|
State Name
|
|
Constituency
|National Democratic Alliance
|United Progressive Alliance
|Others
|Comments
|Tamil Nadu
|
|Arakkonam
|A.K.Moorthy (PMK)
|S. Jagathrakshakan (DMK)
| --
|--
|Arani
|Senji V Elumalai (ADMK)
|M.K. Vishnuprasad (Congress)
| --
|--
|Chennai Central
|Sam Paul (PMK)
|Thayanidhi Maran (DMK)
| --
|--
|Chennai North
|R Mohanraj (DMDK)
|Kalanidhi Veerasamy (DMK)
| --
|--
|Chennai South
|J.Jayvarthan (ADMK)
|Thamizhachi Thangapandian (DMK)
| --
|--
|Chidambaram(SC)
|P.Chandrasekar (ADMK)
|Thol Thirumalavan (VCK)
| --
|--
|Coimbatore
|CP Radhakrishnan
|P.R. Nadarajan (CPI)
| --
|--
|Cuddalore
|Govindasamy (PMK)
|T.R.V.S Sriramesh (DMK)
| --
|--
|Dharmapuri
|Anbumani Ramadoss (PMK)
|S. Senthil Kumar (DMK)
| --
|--
|Dindigul
|Jothi Muthu (PMK)
|P. Velusamy (DMK)
| --
|--
|Erode
|G Manimaran (ADMK)
|A. Ganeshamurthi (MDMK)
| --
|--
|Kallakurichi
|L.K. Sudeesh (DMDK)
|Gowtham Sigamani (DMK)
| --
|--
|Kancheepuram(SC)
|Maragatham Kumaravel (ADMK)
|G.Selvam (DMK)
| --
|--
|Kanniyakumari
|Pon. Radhakrishnan (BJP)
|H. Vasanthakumar (Congress)
| --
|--
|Karur
|M.Thambidurai (ADMK)
|S. Jothimani (Congress)
| --
|--
|Krishnagiri
|K.P.Munusamy (ADMK)
|A. Selvakumar (Congress)
| --
|--
|Madurai
|V.V.R.Raja Sathyan (ADMK)
|S. Venkatesh (CPI)
| --
|--
|Mayiladuthurai
|S.Asaimani (ADMK)
|S Ramalingam (DMK)
| --
|--
|Nagapattinam(SC)
|Thazhai M Saravanan (ADMK)
|S. Ramalingam (DMK)
| --
|--
|Namakkal
|P.Kaliyappan (ADMK)
|A.K.B. Chinnaraj (DMK)
| --
|--
|Nilgiris(SC)
|M.Thiagarajan (ADMK)
|A.Rasa (DMK)
| --
|--
|Perambalur
|S.N.Sivapathi (ADMK)
|T.R. Pachamuthu (IJK)
| --
|--
|Pollachi
|C.Mahendran (ADMK)
|K. Sanmuga Sundharam (DMK)
| --
|--
|Ramanathapuram
|Nayinar Nakenthiran (BJP)
|Navas Kani (IUML)
| --
|--
|Salem
|K.R.S.Saravanan (ADMK)
|S.R. Parthiban (DMK)
| --
|--
|Sivaganga
|H Raja
|Kathi Chitambaram (Congress)
| --
|--
|Sriperumbudur
|A.Vaithiyalingam (Puthiya Needhi Katchi)
|T.R. Balu (DMK)
| --
|--
|Tenkasi(SC)
|Krishnasamy (Puthiya Tamizhagam)
|Dhanush M Kumar (DMK)
| --
|--
|Thanjavur
|N.R.Nadarajan (Tamil Maanila Congress)
|SS Palanimanickam (DMK)
| --
|--
|Theni
|P. Ravendranath (ADMK)
|EVKS. Ilankovan (Congress)
| --
|--
|Thoothukkudi
|Tamilisai Soundrarajan (BJP)
|Kanimozhi Karunanidhi (DMK)
| --
|--
|Tiruchirappalli
|V elangovan (DMDK)
|Thirunavukarasar (Congress)
| --
|--
|Tirunelveli
|P.H.Manoj Pandiyan (ADMK)
|S. Ghanathiraviyam (DMK)
| --
|--
|Tiruppur
|M.S.M.Anandan (ADMK)
|K. Suppurayan (CPI)
| --
|--
|Tiruvallur(SC)
|Venugopal (ADMK)
|K.Jayakumar (Congress)
| --
|--
|Tiruvannamalai
|S.S.Agri Krishnamoorthy (ADMK)
|C.N.Annadurai (DMK)
| --
|--
|Vellore
| --
| --
| --
|--
|Viluppuram(SC)
|Ravanan (PMK)
|Ravikumar (VCK)
| --
|--
|Virudhunagar
|Azhagarsamy (DMDK)
|Manikam Tagore (Congress)
| --
|--
தமிழகத்தில் மொத்தம் 39 பாராளுமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற லோக்சபா தேர்தலில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அஇஅதிமுக கட்சி தனித்துப் போட்டியிட்டு 37 தொகுதிகளிலும், புதுச்சேரியில் 1 தொகுதியிலும் வென்றது. பாஜக தலைமையிலான
கூட்டணி 1( பொன்ராதாகிருஷ்ணன் கன்னியாகுமரி, பாமக தர்மபுரி)
ஆகிய தொகுதிகளில் வென்றனர்.