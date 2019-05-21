கடலூர் மக்களவைத் தேர்தல் 2019 நேரலை | Cuddalore Lok Sabha Election 2019 Live Result

|Arakkonam
|A.K.Moorthy (PMK)
|S. Jagathrakshakan (DMK)
| --
|--
|Arani
|Senji V Elumalai (ADMK)
|M.K. Vishnuprasad (Congress)
| --
|--
|Chennai Central
|Sam Paul (PMK)
|Thayanidhi Maran (DMK)
| --
|--
|Chennai North
|R Mohanraj (DMDK)
|Kalanidhi Veerasamy (DMK)
| --
|--
|Chennai South
|J.Jayvarthan (ADMK)
|Thamizhachi Thangapandian (DMK)
| --
|--
|Chidambaram(SC)
|P.Chandrasekar (ADMK)
|Thol Thirumalavan (VCK)
| --
|--
|Coimbatore
|CP Radhakrishnan
|P.R. Nadarajan (CPI)
| --
|--
|Cuddalore
|Govindasamy (PMK)
|T.R.V.S Sriramesh (DMK)
| --
|--
|Dharmapuri
|Anbumani Ramadoss (PMK)
|S. Senthil Kumar (DMK)
| --
|--
|Dindigul
|Jothi Muthu (PMK)
|P. Velusamy (DMK)
| --
|--
|Erode
|G Manimaran (ADMK)
|A. Ganeshamurthi (MDMK)
| --
|--
|Kallakurichi
|L.K. Sudeesh (DMDK)
|Gowtham Sigamani (DMK)
| --
|--
|Kancheepuram(SC)
|Maragatham Kumaravel (ADMK)
|G.Selvam (DMK)
| --
|--
|Kanniyakumari
|Pon. Radhakrishnan (BJP)
|H. Vasanthakumar (Congress)
| --
|--
|Karur
|M.Thambidurai (ADMK)
|S. Jothimani (Congress)
| --
|--
|Krishnagiri
|K.P.Munusamy (ADMK)
|A. Selvakumar (Congress)
| --
|--
|Madurai
|V.V.R.Raja Sathyan (ADMK)
|S. Venkatesh (CPI)
| --
|--
|Mayiladuthurai
|S.Asaimani (ADMK)
|S Ramalingam (DMK)
| --
|--
|Nagapattinam(SC)
|Thazhai M Saravanan (ADMK)
|S. Ramalingam (DMK)
| --
|--
|Namakkal
|P.Kaliyappan (ADMK)
|A.K.B. Chinnaraj (DMK)
| --
|--
|Nilgiris(SC)
|M.Thiagarajan (ADMK)
|A.Rasa (DMK)
| --
|--
|Perambalur
|S.N.Sivapathi (ADMK)
|T.R. Pachamuthu (IJK)
| --
|--
|Pollachi
|C.Mahendran (ADMK)
|K. Sanmuga Sundharam (DMK)
| --
|--
|Ramanathapuram
|Nayinar Nakenthiran (BJP)
|Navas Kani (IUML)
| --
|--
|Salem
|K.R.S.Saravanan (ADMK)
|S.R. Parthiban (DMK)
| --
|--
|Sivaganga
|H Raja
|Kathi Chitambaram (Congress)
| --
|--
|Sriperumbudur
|A.Vaithiyalingam (Puthiya Needhi Katchi)
|T.R. Balu (DMK)
| --
|--
|Tenkasi(SC)
|Krishnasamy (Puthiya Tamizhagam)
|Dhanush M Kumar (DMK)
| --
|--
|Thanjavur
|N.R.Nadarajan (Tamil Maanila Congress)
|SS Palanimanickam (DMK)
| --
|--
|Theni
|P. Ravendranath (ADMK)
|EVKS. Ilankovan (Congress)
| --
|--
|Thoothukkudi
|Tamilisai Soundrarajan (BJP)
|Kanimozhi Karunanidhi (DMK)
| --
|--
|Tiruchirappalli
|V elangovan (DMDK)
|Thirunavukarasar (Congress)
| --
|--
|Tirunelveli
|P.H.Manoj Pandiyan (ADMK)
|S. Ghanathiraviyam (DMK)
| --
|--
|Tiruppur
|M.S.M.Anandan (ADMK)
|K. Suppurayan (CPI)
| --
|--
|Tiruvallur(SC)
|Venugopal (ADMK)
|K.Jayakumar (Congress)
| --
|--
|Tiruvannamalai
|S.S.Agri Krishnamoorthy (ADMK)
|C.N.Annadurai (DMK)
| --
|--
|Vellore
| --
| --
| --
|--
|Viluppuram(SC)
|Ravanan (PMK)
|Ravikumar (VCK)
| --
|--
|Virudhunagar
|Azhagarsamy (DMDK)
|Manikam Tagore (Congress)
| --
|--