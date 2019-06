தோனி மகளின் க்யூட்டான அட்டகாசங்கள்-வைரலாகும் வீடியோ

கிரிக்கெட் வீரர் தோனி மகள் ஜிவா தோனி, இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பாண்டுடன் செய்த அட்டகாசங்களின் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

இங்கிலாந்து நாட்டில் நேற்று நடந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின.



இந்த போட்டியில் முதலாவதாக பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, 50 ஓவர்களுக்கு 336 ரன்கள் எடுத்தன. பின்பு 337 என்ற இலக்குடன் பாகிஸ்தான் விளையாடிய போது மழை குறிக்கிட்டதால் 40 ஓவராக குறைக்கப்பட்டது.



ஆனால் பாகிஸ்தான் அணி இலக்கை எட்டமுடியாமல், 89 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.



இந்நிலையில், நேற்று உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்ற மான்செஸ்டர் மைதானத்தில், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் தோனியின் மகள் ஜிவா தோனி, இந்திய வீரரான ரிஷப் பாண்டுடன் செய்த க்யூட்டான அட்டகாசங்கள் நிறைந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

The cutest video on the internet today !! Thank you @RishabPant777 for this one. #ZivaDhoni #IndvPak #Ziva pic.twitter.com/3yMWYmRx5a